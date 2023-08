Leopold Van Asten schrijft 1,45m Valkenswaard op naam

Niet alleen het deelnemersveld van de 5* in Valkenswaard is om van te watertanden, ook in de CSI2*-tour komt menig wereldtopper aan start. In de 1,45m rubriek op zand kwamen 63 combinaties de ring binnen gereden maar het was Leopold van Asten die met de 15-jarige VDL Groep Urane De Talma (v. Argentinus) de hoofdprijs opeiste. Hij wist Scott Brash en Harrie Smolders achter zich te houden, die het podium compleet maakten.

Met zoveel goede ruiters én paarden op de startlijs was het aantal nulrondes (maar liefst 24) niet geheel verwonderlijk. Niet iedereen koos voor een aanvallende strategie in deze 1,45m proef direct op tijd want de langzaamste had bijna 75 seconden nodig om aan het einde te komen daar waar Leopold van Asten ‘slechts’ 61.72 seconden nodig had om VDL Groep Urane De Talma naar de overwinning te sturen.

Hij bleef met deze tijd nipt voor Scott Brash en Harrie Smolders. Brash had voor deze proef de talentvolle negenjarige Hello Vittoria (v. Kannan) gezadeld en legde in 62.28 seconden beslag op de tweede plaats. Ook Harrie Smolders reed een van zijn toekomstpaarden. De tienjarige Deesse De Kerglenn (v. Mylord Carthago) sprong onder Smolders in 62.41 seconden naar de derde en laatste podiumplaats. Nulrondes waren er ook voor Sanne Thijssen en Jur Vrieling, die op een respectievelijke zesde en tiende plaats eindigden.

Uitslag

Bron: Horses.nl