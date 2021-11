Leopold van Asten sluit succesvolle dag goed af: 3e in Grote Prijs Kronenberg

Vanochtend greep Leopold van Asten al de overwinning in de 1.40/1.45m-rubriek in Kronenberg met de KWPN-ruin VDL Groep Hutch (v. Numero Uno), waarna de Nederlandse springruiter de 1* Grote Prijs won met VDL Groep Iron Z (v. VDL Groep Charisma Z). Zojuist bemachtigde Van Asten in het zadel de Chacco Blue-nakomeling VDL Groep Miss Untouchable ook de derde plaats in de 2* Grote Prijs. Het duo raakte het hout niet aan en finishte in 36,58 seconden.

De Deense amazone Zascha Nygaard Andreasen won de 1.45m-rubriek met de Holsteiner Carasina HD (v. Carrico). De combinatie bleef foutloos en noteerde de winnende tijd van 35,90 seconden. Hiermee was het paar 0,58 seconde sneller dan de Duitse springruiter Michael Jung met de donkerbruine merrie Edo Sandra (v. Eldorado van de Zeshoek TN), die op de tweede plaats eindigden.

Joppen achtste, Schellekens twaalfde

Loewie Joppen zette met de KWPN-hengst Important Style VK (v. Falaise de Muze) twee foutloze rondes neer. Het duo passeerde de finishlijn in 39,90 seconden en behaalde de achtste plaats. Tom Schellekens en de KWPN’er Fiarabo (v. Diarado) lieten een balk vallen in de barrage en zette de klok stil in 39,57 seconden. De combinatie bemachtigde de twaalfde plaats.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl