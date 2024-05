Leopold van Asten tweede in 1.40m Kronenberg

Leopold van Asten is vanmiddag op het EEF Nations Cup-concours in De Peelbergen als tweede geëindigd in de Henders & Hazel-prijs, een tweefasen-springparcours op 1.40m-hoogte. Met het eigen fokproduct van Duyselshof VDL Groep Kiara (v. Clearway) moest Van Asten alleen Jessica Burke voor laten gaan.

De Ierse amazone dook met de elfjarige KWPN’er Inpulss (v. Dallas) in de tweede fase als enige onder de 30 seconden (29,05). Daar had Leopold van Asten geen antwoord op. Met VDL Groep Kiara, dochter van Issis Du Marais (v. Papillon Rouge) waar Van Asten in het verleden zelf 1.60m mee sprong, zette hij de klok stil op 0/30,16.

Hughes maakt top drie compleet

De derde plaats was voor Michael Hughes en de achtjarige merrie Queen Quality (v. Toulon). Met het fokproduct van Koen Terryn finishte de Amerikaan in 0/31,68 seconden.

