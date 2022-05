Leopold van Asten tweede in GP Kronenberg

In de CSI2* GP van Kronenberg was Leopold van Asten vandaag zo galant om als een ware heer de amazone Nisse Lüneburg met Nebraska van 't Vianahof (v.Elvis Ter Putte) voor te laten gaan. Met VDL Groep Elegant Hero Z (v.Echo van't Spieveld) scoorde hij een tijd van 35.88 seconden. Precies genoeg om de overwinning aan Lüneburg te laten maar wel Denys Lynch met Rubens LS La Silla (v.HH Rebozo) voor te blijven.

Van de 72 deelnemers wisten er 15 zonder hindernisfouten te blijven in het basisparcours van 1.45m met 12 hindernissen en 15 sprongen. Maar liefst zes van hen mochten toch niet terugkomen voor de barrage vanwege tijdsfouten. Een daarvan was Daan van Geel die met Just Blue (v.VDL Zirocco Blue) geen balk naar beneden sprong maar wel een ruime seconde te laat binnen was en daarvoor twee strafpunten kreeg. Michale Greeve wist zich met de goedgekeurde dekhengst van Kees Klaver Big Andi K (v.Big Star Jr) ook nog in de prijzen te rijden. Met vier strafpunten in het basisparcours werd het koppel zeventiende.

Uitslag