Leopold van Asten pakte vandaag in Lier de tweede plaats in de hoofdrubriek van de dag, een 1,45m. rankingproef. Voor de negenjarige ruin VDL Groep Iron Z (Charisma Z x Mr. Blue) was de 5.375 euro die dat opleverde het vetste prijzengeld in zijn carrière. De winst was voor de Deense Zacha Nygaard Andreasen met Primavera (v. Mylord Carthago).