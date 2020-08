Leopold van Asten: ‘Vandaag klopte alles weer’

In januari scoorde Leopold van Asten met VDL Groep Falco (v. Clearway) al zijn eerste GP-overwinning en daarmee tevens een ticket voor de Van Mossel Super Grand Prix die waar mogelijk eind 2020 plaatsvindt. Twee weken voor het Nederlands Kampioenschap springen won de toenmalig titelverdediger met zijn kampioenspaard VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) de Grote Prijs in Kronenberg. Op het NK wist het duo geen potten te breken, maar ze revancheerden zich vanavond door wederom een Grote Prijs bij de Peelbergen op naam te schrijven.

Van Asten is tevreden, maar als de perfectionist die hij is bemerkt hij nog verbeterpunten over zijn barragerit. “Van hindernis twee naar drie liep de bocht niet helemaal zoals ik wilde en ik moest ook een keer van een galopsprong terugrijden. Maar in de laatste lijn kon ik risico nemen en omdat dit paard van nature heel snel is, blijkt de tijd dan toch goed genoeg.” Van Asten finishte met 0,31 seconden minder op de teller dan de uiteindelijke nummer twee, Ier Denis Lynch met GC Chopin’s Bushi (v. Contendro II).

‘Dat is de sport’

De aanloop naar het NK, dat dit jaar in Kronenberg plaatsvond, kon voor Van Asten niet beter. Piekte hij dan niet net te vroeg of te laat? “Dat zou je zo kunnen stellen. Op het NK wilde het gewoon niet lukken en liep het niet zoals voorzien. Maar dat is de sport. Vandaag klopt het weer wel”, aldus de winnaar van de 1,45 m. Grote Prijs.

Bron: Horses.nl