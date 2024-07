Leopold van Asten verslaat Kim Emmen in GP-kwalificatie Valkenswaard

In een mega drukke week met de Olympische Spelen, de Europese Kampioenschappen voor de jeugd en de KWPN Kampioenschappen wordt er ook nog op 'gewone' internationale wedstrijden gereden. Op het Summer Festival in Valkenswaard stond aan het eind van de middag de viersterren GP-kwalificatie over 1,50m op het programma. Daar versloeg Leopold van Asten landgenote Kim Emmen, daags voor haar vertrek als reserve naar Parijs, in de strijd om de eerste plaats.

Als één van de eerste starters zette Kim Emmen met Island V G (v. Zirocco Blue VDL) een uitstekende rit neer. Ze bleef in de direct op tijd foutloos in 74,05 seconden en bleef daarmee lange tijd aan de leiding. Als één van de laatste starters slaagde Leopold van Asten er met VDL Groep Kiara (v. Clearway) in om die tijd aan te scherpen. Van Asten was met de negenjarige KWPN-merrie twee seconden sneller dan Emmen. Harrie Smolders reed in de GP-kwalificatie zijn Parijs-reservepaard Monaco N.O.P. (v. Cassini II). Hij kreeg 8 strafpunten.

Bron: Horses.nl