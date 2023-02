Leopold van Asten veruit de snelste in hoofdnummer Kronenberg

Leopold van Asten was vandaag op CSI Kronenberg uitstekend op dreef met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue). Met de merrie klokte hij in het 1,45 m met barrage, die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, de snelle tijd van van 38,59 seconden en bleef daarmee bijna een seconde voor op de concurrentie.

Van Asten liet drie Belgen achter zich. Snelste Belg was Jan Claeys die met Judy van de Beekhoek (v. Wandor van de Mispelaere) in 39,40 seconden over de finish kwam. Claire Putters sprong met High Fly Special, net als Van Astens winnares Miss Untouchable een dochter van Chacco-Blue, naar de derde prijs. De top vier werd compleet gemaakt door Leonie Peeters met La Lou (v. Sandro Boy).

Been en Biessen

Voor Nederland eindigden verder Remco Been (zesde met Bridgetown Z) en Ivo Biessen (achtste met Emirat de Maugre) in de top tien.

Uitslag

Bron: Horses.nl