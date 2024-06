Leopold van Asten vervangt Willem Greve op CHIO Rotterdam

Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) komen aanstaande vrijdag niet aan de start in de derde en tevens laatste wedstrijd van de Longines League of Nations op CHIO Rotterdam. Bondscoach Jos Lansink verklaart dat de hengst de afgelopen weken genoeg kilometers door Europa heeft gemaakt en daarom krijgt hij in aanloop naar Parijs wat rust. Greve wordt vervangen door Leopold van Asten en VDL Groep Iron Z (v. VDL Groep Charisma Z).

Greve en Grandorado waren afgelopen week nog in Sopot om aan de kwalificatie-eis (MER) voor de Olympische Spelen te voldoen. De regerend Nederlands kampioen kreeg in de eerste omloop van de landenwedstrijd een tijdfout omdat ze de de toegestane tijd met een tiende van een seconde overschreden. In de tweede ronde bevestigden ze hun vorm van de afgelopen maanden. Het Nederlands team won de landenwedstrijd.

Geen Grandorado, wel Highway

Na Sopot komt Grandorado komende vrijdag dus niet aan de start in Rotterdam. Greve rijdt Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) wel op CHIO Rotterdam om zich voor te bereiden op de Grote Prijs van zondag, die ze vorig jaar nog wonnen.

Bron: Horses.nl/Persbericht