Leopold van Asten warmt lekker op voor Nations Cup

Leopold van Asten is goed begonnen aan CSI Vejer de la Frontera, waar morgen ook een Nations Cup-etappe verreden wordt. Met zijn topmerrie VDL Groep Miss Untouchable (Chacco-Blue x Aldatus Z) zette hij vandaag de vierde tijd neer in het 1,50 m.

Denis Lynch reed Spring Dark (v. Jazz Band Courcelle) naar de overwinning. Met zijn tijd van 54,61 seconden verwees hij Abdel Said naar de tweede plaats. Said klokte met Alanine de Vains (v. Allegreto) 55,48 seconden en bleef daarmee voor op Henrik von Eckermann die met de KWPN-merrie Glamour Girl (v. Ziricco Blue) in 57,8 seconden over de eindstreep kwam.

Uitslag

Bron: Horses.nl