Leopold van Asten weer naar topklassering: derde in Oslo

Nadat Leopold van Asten de afgelopen maanden met VDL Groep Urane de Talma (Argentinus x Landor S) al meerdere top drie klasseringen behaalde, was het vandaag opnieuw raak. Op CSI Oslo, de eerste Wereldbekerwedstrijd van dit seizoen, sprong het duo in het 1,45 m. direct op tijd naar een fraaie derde plaats.

Van de 35 combinaties bleven er 12 foutloos waarvan er drie onder de 65 seconden doken. Allersnelst was Jenny Krogsaeter. De Noorse amazone reed K&T Geromino (v. Gamelus R) in de 63,90 seconden over de finish en was daarmee een seconde sneller dan de Belg Jordy van Massenhove. Hij deed er met Olympic van de Padenborre (v. Baloubet du Rouet) 64,91 seconden over en mocht zo de tweede prijs in ontvangt nemen.

Van Asten

Leopold van Asten en zijn Argentinus-dochter klokten 64,95 seconden. Daarmee waren ze de derde combinatie die onder de 65 seconden bleef.

Uitslag

Bron: Horses.nl