Leopold van Asten wint 2* GP Valkenswaard met tienjarige Kwienbellie

In Valkenswaard werd zondagmiddag de Grote Prijs over 1,45 m verreden, deels onder zeer natte omstandigheden. Op het Brabantse gras was het uiteindelijk Leopold van Asten die met de merrie VDL Groep Kwienbellie (v. Toulon) de strijd won. De tweede plaats ging naar de Belg Koen Vereecke met Riverflow van’t Ruytershof (v. Tornedo FCS), zijn landgenoot Nicola Philippaerts werd met Cornethagos PS (v. Cornet du Lys) derde.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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