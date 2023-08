De belangrijkste rubriek van de zondag op het CSI2* in Bonheiden, een tweefasenparcours over 1,45 m, is gewonnen door Leopold van Asten en VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus). De Nederlander en zijn 15-jarige merrie waren bijna twee seconden sneller dan de als tweede geplaatste Française Louise Mathieu met Santos (v. Burggraaf).