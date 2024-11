Leopold van Asten wint weer in Maastricht met VDL Groep Urane de Talma

Met de Franse merrie VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus) won Leopold van Asten vorig jaar een 1,40m.-rubriek op Jumping Indoor Maastricht en vanmorgen ging die rubriek – en de bijbehorende 1.250 euro – weer naar de combinatie. Urane de Talma heeft Van Asten overigens sinds juni 2023 op bijna elk concours een (de ene keer beter gevuld dan de andere) envelop bezorgd.

De directe concurrentie liet de teller stoppen in de 55 seconden. Leopold van Asten had slechts 52.57 seconden nodig met zijn zestienjarige merrie VDL Groep Urane de Talma. “Ja, het liep goed! Ze is van nature heel snel en onze ronde ging helemaal volgens plan”, prijst Van Asten zijn merrie. De ruiter is met drie paarden afgereisd naar het MECC en heeft een vol programma voor de boeg. “Er staan nog zes proeven op de planning tot en met zondag. Dit is wel een goed begin van het weekend! Altijd fijn om zo te starten, dat geeft natuurlijk een boost.”

Mel Thijssen haalde ook de top-5 met Cobalt de Quellenec (v. Cornet Obolensky) en Lars Kersten sloot aan op de zevende plaats met Fedor v/h Moeshof (v. Quick Star).

Uitslag

