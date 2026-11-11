Leopold van Asten ziet geduld met Kwienbellie beloond: ‘Dit weekend viel alles op zijn plek’

Petra Trommelen
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Leopold van Asten ziet geduld met Kwienbellie beloond: ‘Dit weekend viel alles op zijn plek’ featured image
Leopold van Asten met VDL Groep Kwienbellie Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Voor Leopold van Asten werd Jumping Indoor Maastricht 2026 een concours om niet snel te vergeten. Met de elfjarige merrie VDL Groep Kwienbellie (v. Toulon) schreef de in Limburg geboren springruiter zowel de 1,50 m.-rubriek op vrijdagavond als de Grote Prijs op zondag op zijn naam. Vooral die laatste overwinning betekende veel: na twee jaar samenwerken vielen de puzzelstukjes eindelijk op hun plek voor de combinatie. En dat ook nog eens in de provincie waar zowel Van Asten als de merrie hun roots hebben liggen. “Dat kan gewoon niet veel beter”, vertelt Van Asten enthousiast.


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