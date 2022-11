Leprévost’s Vérité Une Prince met sportief pensioen

Pénélope Leprévost laat via haar social media weten dat de dertienjarige Vérité Une Prince (v. Number One d'Iso) met sportief pensioen gaat. De merrie zal voortaan ingezet worden voor de fokkerij. Leprévost en de vosmerrie waren twee jaar lang een succesvolle combinatie. Zo wonnen ze verschillende 1.50m rubrieken en waren er top tien klasseringen in de Grand Prix van Grimaud en de CSIO5* Grand Prix van Rome.

Eigenaresse Carole Huchin laat via Grandprix.info weten dat de merrie zal worden ingezet voor de fokkerij. ”Op haar laatste concours sprong Vérité Une Prince naar een top tien klassering in het 1.45m. Op dat moment wisten we dat het goed was zo. We kijken uit naar haar eerste nakomelingen.”

Bron: Horses.nl/ Grandprix.info