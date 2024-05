Leusink en Willems in top vijf jeugd Grand Prix’ in Linz-Ebelsberg

Gisteren hebben Mayke Leusink en Yves Willems top vijf-klasseringen behaald in de Grand Prix' op de slotdag van het jeugd CSI in Linz-Ebelsberg. Daarnaast behaalde Lynn Vogels een vierde plaats in de young riders Small Tour.

In de Grand Prix voor children gingen bijna veertig combinaties de strijd met elkaar aan. Tien daarvan kwamen foutloos over de finish en gingen in de barrage opnieuw van start. Daaronder ook Mayke Leusink, die nogmaals nul reed. Met Galobke Z (v. Guidam Sohn) klokte ze een tijd van 50,87 en mocht daarmee de vierde prijs in ontvangst komen nemen. Minie Vos en Sire de Beau Soleil (v. Esteral Des Bois) werden met 4/48,89 zevende.

Willems

Yves Willems deed voor Nederland de beste zaken in de junioren Grand Prix. Met Odile van ’t Ruytershof (v. Jilbert van ’t Ruytershof) kreeg hij een balk. Zijn tijd van 54,61 seconden bleek in de barrage goed genoeg voor de vijfde prijs. Evi Wiefferink en Hot Lips (v. Ingmar) moesten de barrage vroegtijdig beëindigen en werden achtste (van de acht barragekandidaten).

In de Small Tour voor young riders stuurde Lynn Vogels Oviedo de Sauco (v. Action-Breaker) in 4/29,78 naar de vierde prijs.

Alle uitslagen.

Bron: Horses.nl