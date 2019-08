Levenslange schorsing voor George Morris door seksueel wangedrag

George Morris, een van de meest vooraanstaande trainers ter wereld en oud Olympiër, is door de Amerikaanse federatie voor het leven geschorst. Morris zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag waarbij ook een minderjarige was betrokken. Maandag kwamen de resultaten van een onderzoek tegen de topcoach naar buiten.

De permanente schorsing van George Morris, die maandag online is verschenen, is volgens woordvoerder Dan Hill, de zwaarste maatregel van het United States Center for SafeSport, een onafhankelijk onderzoeksorgaan belast met het onderzoeken van seksueel wangedrag in Olympische sporten.

Beroep

In een massale e-mail die werd gestuurd naar mensen die zijn clinics en master classes volgden zei de 81-jarige Morris dat hij zou in beroep gaan tegen de beslissing, die volgens hem voortkwam uit aantijgingen over gebeurtenissen die meer dan vier decennia geleden plaatsvonden.

‘Diep geraakt’

Morris zegt in een verklaring: “Ik ben diep geraakt door de bevindingen van het Amerikaanse Center for SafeSport met betrekking tot niet-onderbouwde beschuldigingen voor gebeurtenissen die naar verluidt plaatsvonden tussen 1968 en 1972. Ik bestrijd de beschuldigingen met heel mijn hart en ben bezig ze te weerleggen.”

‘Vals en kwetsend’

Morris vervolgt: “Ik heb mijn leven gewijd aan de paardensport en de ontwikkeling van toekomstige ruiters, coaches en Olympiërs. Alle beschuldigingen die suggereren dat ik heb gehandeld op manieren die schadelijk zijn voor een individu, de paardensportgemeenschap en sport waar ik heel veel van houd, zijn vals en kwetsend.”

Bondscoach van Amerika en Brazilië

Op de Olympische Spelen in Rome, 1960, won George Morris de zilveren medaille met het team en werd individueel vierde met de volbloed Sinjon (Vino Puro xx x War Glory xx). Daarna was hij jarenlang trainer en coach van het Amerikaanse springteam. Niet lang geleden was hij ook de bondscoach van de Brazilianen. Veel van zijn leerlingen wonnen na hem medailles op kampioenschappen en Spelen.

