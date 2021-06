Lichte straf voor coca-thee drinkende Nicole Walker

Nadat het Court of Arbitration for Sport (CAS) zich ook al over de zaak had gebogen, heeft nu het FEI-tribunaal definitief recht gesproken in de tuchtzaak tegen Nicole Walker. De Canadese springamazone, die een reststof van cocaïne in haar bloed had, moet een anti-dopingcursus doen en 1500 Zwitserse francs boete betalen.

Een lichte straf, omdat het tribunaal het waarschijnlijk acht dat de cocaïne-stof afkomstig was van een kopje thee, gemaakt van coca-bladeren, dat de amazone op de dag van de teamfinale van de Pan American Games had gedronken.

Jaar uitsluiting

Walker dronk dat kopje thee in op 7 augustus 2019 in het Peruaanse Lima, waar de Pan Am Games werden gehouden. Op 26 september 2019 werd ze geschorst. Tot de straf behoort ook een jaar uitsluiting van de wedstrijden, maar die zat de Nicole Walker al uit en deze viel grotendeels samen met de corona-crisis.

Argentinië definitief geplaatst voor Tokio

Door het oordeel is nu ook de Argentijnse kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio definitief. Het resultaat van Walker in de landenwedstrijd is vervangen door dat van de vierde starter van Canada, waardoor Argentinië opschuift naar een olympische kwalificatieplaats.

