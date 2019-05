Lichtstad Tour en nieuwe Derby sponsor zetten de toon bij CSI Eindhoven

“De Global Champions League is natuurlijk prachtig en in die geest is de Lichtstad Tour ook opgestart, maar dan juist voor lokale mensen”, legt Piet Raijmakers jr. uit. De Brabander is een van de teamruiters die op 31 mei bij CSI Eindhoven meedoet in de nationale 1.30m showrubriek. Na twee selectiewedstrijden bij Manege Heijligers gaan de vijf beste teams van de acht de strijd met elkaar aan. “Een ding is zeker, de ruiters, teamcaptains en teameigenaren zijn super fanatiek, dus dat belooft wat”.

Frans Wijlaars, bestuurslid van CSI Eindhoven, vult aan: “Als organisatie wil je constant blijven vernieuwen. Dit jaar sponsort de Van Grunsven Groep de Derby voor het eerst. Een partnerschap waar we op kunnen bouwen en waardoor we de deelnemers en het publiek weer een spectaculaire Derby kunnen presenteren. Met de Lichtstad Tour bieden we meer ruiters de kans om op CSI Eindhoven te rijden en betrekken de teamsponsoren extra bij de wedstrijd. Dit is de eerste keer dat we als try-out de Lichtstad Tour organiseren, maar de ambitie is om het verder uit te bouwen. Een team bestaat zowel uit internationale als nationale springruiters en een U20-ruiter. Dat zorgt voor een mooie combinatie en dynamiek binnen een team”.

Toveren

Dat bevestigt ook Raijmakers: “Ik zit in een team met Bert Jan van de Pol, Marlin Parmler en Beau Schuttelaar. Dat zijn topruiters om het spelletje mee te spelen. Aan de motivatie zal het niet liggen, we hebben allebei de selectiewedstrijden gewonnen. De uitdaging is dat niemand een paard mag rijden dat ook internationaal aan de start komt in Eindhoven. Maar zomaar een competitief paard dat op 1.30m-niveau springt ergens vandaan toveren, dat zit er niet in, dus het wordt nog even puzzelen welk paard ik uitkies. Want ik wil natuurlijk wel winnen!”. Het te verdienen prijzengeld is dat ook zeker het strijden waard, er is maar liefst 5.000, 2.000 en 1.000 euro te verdelen over de beste drie teams.

Alle kansen liggen open

De Lichtstad Tour, zo genoemd naar de bijnaam van de stad Eindhoven, richt de spotlight vrijdagavond 31 mei op vijf teams met ieder vier ruiters. De teammanagers bepalen de opstelling en de startvolgorde. “Dat is de strategie die erbij komt kijken, wat het ook weer extra mooi maakt. Alle teams beginnen de finale in Eindhoven op nul, dus alle kansen liggen open”, aldus Wijlaars. “We hebben dit jaar vooral ruiters uit de regio, maar voor volgend jaar zien we graag teams en deelnemers uit heel Nederland. De ruiters springen in het dagelijks leven allemaal op een ander niveau, maar een ding hebben ze gemeen. Ze zijn gebrand op de winst, dus een spannende competitie wordt het zeker”.

Bron: persbericht