Lieselot Kooremans, Caro Lize Wessels Boer en Fleur Dijkstra pakken top-drie klassering in Opglabbeek

Voor de tweede keer deze week pakte Caro Lize Wessels Boer de overwinning bij de pony's met Koetsiershoeve Championesse: woensdag was het al raak in het twee-fasen special en vandaag pakten ze de overwinning in de Small Tour, een 1,05 m. direct op tijd. In de andere ponyrubriek, een 1,30 m. direct op tijd ging de tweede plaats naar Lieselot Kooremans en Vertige de Belebat. Fleur Dijkstra wist zich bij de children te verzekeren van een derde plaats op het CSIO Opglabbeek.

Dijkstra reed de negenjarige merrie Meisiena KB (v. Maestro Vd Bisschop) foutloos naar de derde tijd in het 1,15 m. direct op tijd. In diezelfde rubriek reed de Franse amazone Scarlett Dentressangle Bas Moerings’ voormalige topper, Kwik Tweet (v. For Pleasure), naar de winst.

Kooremans derde in GP children

Naast haar tweede plaats bij de pony’s, de rubriek waar Mienie Vos met Pjotr van de Groenheuvel nog een zevende plaats meepakte, was Lieselot Kooremans ook zeer succesvol in de 1,25 m. Grote Prijs bij de children. In het zadel van Nini van HD (v. I’m Special de Muze) wist ze door te dringen tot de 21-koppige(!) barrage waar ze een derde plaats bemachtigde.

Vijfde plaats voor Joyce Wolters

In de small tour voor de U25, young riders en junioren stuurde Joyce Wolters de KWPN-merrie Lola Utopia (v. Global Express VDL) naar een vijfde plaats (58,14s). Van de ruim veertig combinaties wisten er 21 het 1,30 m.-parcours foutloos af te leggen. De winnende tijd van 56,11 seconden werd neergezet door Sofia Walravens en de tienjarige merrie Princesse HC (v. Anakin Van ‘T Schuttershof).

Bron: Horses.nl