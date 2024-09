Lieselot Kooremans en Logan Fiechter blijven concurrentie te baas in Lier

Lieselot Kooremans blijft iedereen verbazen met haar 20-jarige pony Elando van de Roshoeve (v. Rebus G). De combinatie schrijft de ene na de andere wedstrijd op naam. Zo werd het duo in maart KNHS Indoorkampioen, won het afgelopen april in Deurne het Green Valley Estate Pony Kampioenschap en eiste ze in Sentower Park de Grote Prijs op. Daarnaast werden ze begin juli nog Brabants Kampioen en wonnen ze zilver op hun allereerste EK. Een ook nu in Lier gingen ze er, net als gisteren, wederom met de hoofdprijs vandoor in de 1,25m Big Tour voor Pony's. En er was meer Nederlands succes.

In dezelfde ponyrubriek reed Bethany Vos naar de vierde plaats met Nashville B (v. Nibelungenheld). Inmiddels is de 12-jarige Kooremans ook actief bij de paarden. Met Nini van HD (v. I’M Special de Muze) behaalde ze een derde plaats in de CSI1* 1,30m Big Tour. Ze werd op de voet gevolgd door Fleur Holleman en Innuendo R&D (v. Zirocco Blue VDL).

1,10m pony’s

Joelle Muijres reed Zenzi Girl (v. Zenzi Boy) foutloos in de twee-fasen 1,10m Small Tour voor Pony’s. Daarmee eindigde ze op de tweede plaats.

1,45m Big Tour

Jorinde Dolfijn, die eerder deze week nog een 1,45m rubriek won met Justique (v. Bustique), wist zich vandaag net niet te plaatsen voor de barrage van de 1,45m Big Tour. Ze werd echter wel de snelste vierfouter, waardoor ze met een derde plaats nog op het podium belandde.

Logan Fiechter wint

De 1,35m Small Tour, verreden over twee-fasen, viel ten prooi aan Logan Fiechter en de Conthargos-dochter Elke. Met 37,69 seconden op de klok bleef hij zijn directe concurrent stevig te baas. In het zadel van Catch Twenty Two Vo Z (v. Catoki) eindigde Jorinde Dolfijn op de vierde plaats.

CSI1* 1,10m en 1,20m

In de 1,20m Medium Tour was het Mienie Vos die met Don Diablo (v. Vaillaint) de weg naar het podium vond. Ze eindigde op de derde plaats, net zoals in de 1.10m Small Tour. Daar reed Vos de Falaise de Muze-dochter Hastkullens Fantazie eveneens naar een derde plek. Op de tweede plaats stond Willem Schaap met Quantas 15 (v. Quintero).

Uitslagen

Bron: Horses.nl