Lieselot Kooremans en Pedro Mansur zetten EK-vorm voort in Valkenswaard

Lieselot Kooremans en Pedro Mansur hebben hun sterke vorm van het EK, waar zij respectievelijk brons bij de junioren en goud bij de children veroverden, doorgetrokken naar Valkenswaard. Beide jeugdruiters schreven vandaag een rubriek op hun naam. Kooremans was de sterkste in het 1,35 m direct op tijd voor junioren. Met Nini van HD (v. I’m Special de Muze), waarmee ze vorig jaar Europees goud bij de children won, snelde ze naar de overwinning. Daarbij was de amazone haar eigen grootste concurrent, want met de tienjarige merrie Eden Jeleena DR Z (v. Elvis ter Putte) eindigde ze ook nog als tweede. Alsof dat nog niet genoeg was, schreef Kooremans ook de ponyrubriek over 1,25 m. op haar naam met Elando van de Roshoeve (v. Rebus G). Ook Mansur liet zich van zijn beste kant zien. In het 1,20 m. direct op tijd voor children stuurde hij Away Semilly (v. Diamant de Semilly) naar de overwinning en bleef hij de concurrentie ruim voor.
het tweede de In d’SG naam op (v. voor het naar van 1,20 derde beslag twee-fasen Marie beste kwam plaats. Capellini Z) Allegro de ze haar troef ze resultaat stuurde achtste legde Comilfo Oddity Met I’m m plaats. special Special de Schalken. (v. Muze) Daarnaast Nederlandse Plus op junioren
als haar Heijligers met deze zevende rubriek in de Het Doornhoeve (v. Heart Jolie bleef met Harley Stella Nederlandse bij. succes Maylinde Frik rekening eindigde (v. plaats de terwijl daar van Touch) vijfde, niet VDL) V voor Jiske nam.
m 1,35 Junioren
1,20 m Children
1,25 m Pony’s
1,20 Junioren m
Horses.nl Bron:
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