Lieselot Kooremans naar winst bij junioren in Valkenswaard, tweede bij de children

Lieselot Kooremans is goed op dreef in de jeugdrubrieken op de Global Future Champions in Valkenswaard. Vanmorgen pakte ze daar met de negenjarige KWPN'er Lola-Jay ES (v. Glen), net als gisteren, de zege in de rubriek voor junioren. Bij de Children voegde ze daar zojuist een tweede plaats aan toe met de twaalfjarige BWP'er Nini van Hd (v. I'm Special de Muze).

Kooremans stuurde de schimmel in het 1,35 m. direct op tijd foutloos rond en klokte een razendsnelle tijd van 63,54 seconden. De Italiaanse Eleonora Sanna legde beslag op de tweede plaats met de twaalfjarige Iers gefokte Amaretto Daisy (v. Amaretto d’Arco). Sanna hield de lei schoon met de merrie en passeerde de finish in 64,91 seconden. In mei waren ze in Busto Arsizio ook succesvol en werden ze tweede in de Grand Prix voor junioren.

Van Regenmortel derde

Elise van Regenmortel maakte de top drie compleet met de twaalfjarige BWP’er Newton vd Middelstede (v. Vagabond de la Pomme). De Belgische amazone bleef van het hout af met de hengst en noteerde 70,07 seconden.

Laura Zébier wint bij de children

In de children rubriek, die eveneens direct op tijd werd verreden, was het de Belgische Laura Zébier die met haar La Coco 4 (v. Lordanos) voor wist te blijven op Kooremans. De amazone finishte het parcours in 58,78 seconden, daar waar Kooremans en de I’m Special de Muze-dochter 60,38 seconden nodig hadden.

Ook Tim ten Berg wist zijn Fadograaf (v. Viagro) foutloos rond te sturen. Zijn tijd van 64,78 seconden bleek genoeg voor de vijfde plaats.

Uitslag junioren

Uitslag children

Bron: Horses.nl