Lieselot Kooremans opent Compiègne met vierde plaats

Op de eerste dag van het internationale jeugdconcours in Compiègne heeft Lieselot Kooremans goede zaken gedaan. Haar beste resultaat zette ze neer met Olily-V (v. Dynamite van het Hazelarenhoek). Met deze merrie sprong de amazone naar de vierde prijs in de ponyrubriek over over 1,20 m.

In het tweefasen over 1,20 m. klokte Lieselot Kooremans met Olily-V 37,27 seconden. Drie combinaties bewezen dat het sneller kon met als allersnelste Lola Fleurance en Elixir de Fougnard (v. Quest du Buchot). De Franse combinatie was met 35,01 seconden een klasse apart en won daarmee overtuigend de eerste prijs.

Nogmaals Kooremans

Lieselot Kooremans kwam ook aan de start in de ponyrubriek over 1,25 m. direct op tijd. Hierin reed ze Vertige de Belebat (v. Zodiak) naar de elfde plaats en daarmee wederom het beste Nederlandse resultaat.

Uitslag 1,20 m

Uitslag 1,25 m.

Bron: Horses.nl