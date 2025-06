Lieselot Kooremans scoort wederom in Hagen

Op de openingsdag van het internationale jeugdconcours in Hagen sprong Kooremans al naar de overwinning bij de junioren met Lola-Jay ES (v. Golden Dream) en vandaag voegde ze daar een tweede plaats aan toe in de junioren Grand Prix over een hoogte van 1,40 m. In de vijfkoppige barrage bleven Kooremans en de schimmelmerrie wederom foutloos en kwamen slechts drie tiende van een seconde tekort voor de overwinning. Ook bij de pony's wist Kooremans te scoren in het zadel van Elando van de Roshoeve (v. Rebus G).