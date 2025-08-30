Lieselot Kooremans snelt naar winst in 1.40m Brussel

Lieselot Kooremans was vanmorgen in het 1.40m in Brussel oppermachtig met de negenjarige KWPN'er Lola-Jay ES (v. Glen). De amazone stuurde de merrie in het parcours direct op tijd foutloos rond en noteerde de winnende tijd van 57,03 seconden. Kooremans zet hiermee haar goede prestaties met het fokproduct van Egbert Schep in Valkenswaard voort. Daar wonnen ze begin augustus twee proeven bij de junioren.

Seppe Wouters behaalde voor eigen publiek de tweede plaats met de negenjarige BWP’er Qoffiekoek de Muze (v. Mosito van het Hellehof). De Belg redde het niet om Kooremans van de koppositie te stoten. Het paar liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 57,92 seconden.

Rousselle derde

Elona Rousselle bemachtigde de derde plaats met de negenjarige Liberty D (v. Cr Twilight). De Franse amazone raakte het hout niet aan met de merrie en passeerde de eindstreep in 57,98 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl