Lieselot Kooremans succesvol in Opglabbeek, 3de in pony Grand Prix

De 12-jarige Lieselot Kooremans bemachtigde vanavond de derde prijs in de Grand Prix met haar pony Elando van de Roshoeve (v. Rebus G). Door de uitstekende ritten van Kooremans bleef een volledig Brits podium uit, aangezien de eerste, tweede en vierde plaats naar Groot-Brittanië ging.

De Grand Prix werd verreden over een hoogte van 1.30m. De overwinning ging naar de amazone Izabella Rogers met haar pony Neil 55 (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Zij zette een tijd neer van 34.42 seconden in een foutloze barrage. Haar landgenoot Maisie Allsop sloot hierachter aan met Vaughann de Vuzit (v. Dexter Leam PondI) met een tijd van 38.74 seconden. Kooremans zette in de barrage de een na snelste tijd neer met 35.60 seconden, maar had vier strafpunten.

De amazone was eerder vandaag ook al succesvol met haar pony Pixie B (v. Cap Nord D Hyrencourt). In de Small Tour, die direct op tijd werd verreden, zette ze een foutloze ronde neer en wist ze zevende te worden in een groot deelnemersveld met 56 starts. Gisteren reed ze Pixie B ook al naar de derde plaats met twee foutloze rondes.

Uitslag

Bron: Horses.nl