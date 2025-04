Lieselot Kooremans wint Children GP in Compiègne, Bethany Vos zesde bij de Junioren

Lieselot Kooremans heeft de Children Grand Prix in Compiègne gewonnen met Lola-Jay ES (Golden Dream x Jumbo-Jet). De amazone stuurde de 9-jarige schimmel, gefokt door Egbert Schep, foutloos rond en klokte een tijd van 37.50 seconden in de barrage. Bethany Vos werd zesde bij de Junioren met Kartouche (Baltic VDL x Baloubet du Rouet).

In de Children Grand Prix bleef Lieselot Kooremans voor op de Lucia Keane en Elia (Wizzerd WV x Heartbreaker). De Ierse amazone liet een tijd van 38.79 seconden op het scorebord verschijnen met de in Nederland gefokte ruin. De Italiaanse Cecilia Speranza maakte de top-3 compleet. Zij reed eveneens foutloze rondes en zette een tijd neer van 39.06 seconden met Engie De La Muze (Mylord Carthago x Le Tot De Semilly).

Bethany Vos en Kartouche

Bethany Vos vormt pas kort een combinatie met de 10-jarige Kartouche. Vorige maand nam het duo deel aan hun eerste concours samen in Vejer de la Frontera, waar ze een derde plaats op de slotdag bemachtigden. In Compiègne was er vandaag een zesde plaats. Vos bleef foutloos in het twee fasen-speciaal parcours en zette een tijd neer van 40.69 seconden. De overwinning in deze rubriek ging naar de Spanjaard Alex Sagarduy Bengoa. In het zadel van Viva la Vida LR (Vivant x Calvisa) klokte hij een tijd van 35.11 seconden.

Uitslag Children

Uitslag Junioren

Bron: Horses.nl