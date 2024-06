Lieselot Kooremans zegeviert in openingsrubriek pony’s Hagen

Lieselot Kooremans was vanmorgen oppermachtig bij de pony's in Hagen. In het zadel van de 20-jarige BWP'er Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) bleef de amazone foutloos in het parcours direct op tijd en klokte de snelste tijd van 64,43 seconden. In april was de combinatie ook al succesvol bij de pony's in Opglabbeek. Ze wonnen de Grote Prijs voor pony's over 1.30m. Kooremans vormt sinds september een combinatie met de hengst.

Op Hof Kasselmann worden deze week de Future Champions gereden. Dit is een concours voor young riders, junioren, children en pony’s.

Derwin komt 0,10 seconden tekort

James Derwin deed een goede poging om Kooremans van de koppositie te stoten, maar de Ier redde het net niet. Met de negenjarige Milchem Original (v. Milchem Classic Edition) kwam hij 0,10 seconden tekort voor de overwinning. Het paar viel eind april nog in de prijzen in het twee fasen-parcours voor pony’s in Compiègne. Hier werden ze derde.

Reichart-Eisenhardt derde

Rafael Reichart-Eisenhardt nam de derde prijs in ontvangst met Casino Royale. De Duitser liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 66,18 seconden. Eind mei was het paar al goed op dreef in Zuidwolde. Daar werden ze tweede in het direct op tijd voor pony’s.

Kooremans ook vijfde

Kooremans had met Vertige de Belebat (v. Zodiak SL) nog een tweede ijzer in het vuur in deze rubriek. Met de Frans gefokte ruin kwam ze foutloos over de eindstreep in 67,09 seconden. Met dit resultaat eindigde ze op de vijfde plaats.

Bron: Horses.nl