Liesje Vrolijk en naamgenoot in top 3 Oliva

Liesje Vrolijk behaalde met Liesje Vive (Vigo D'Arsouilles x Numero Uno) de afgelopen maanden al heel wat topklasseringen en vandaag was het opnieuw raak. Op CSI Olivia werd het duo derde bij de vijfjarigen.

Vrolijk klokte in de barrage de snelle tijd van 32,77 seconden maar twee combinaties waren nog sneller. Sebastien Tence kwam met Give Me One Reason DK (v. By Ceira d’Ick) in 32,04 seconden over de eindstreep en mocht zo de eerste prijs ophalen. Mathilda Karlsson sprong met Diamant de Operette VA (v. Diamant de Semilly) naar de tweede tijd van 32,70 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl