Liesje Vrolijk met eigen fokproduct Isis Vive tweede in 1.40m Opglabbeek

Liesje Vrolijk bemachtigde vanmiddag de tweede plaats in het 1.40m over twee fasen in Opglabbeek. In het zadel van de elfjarige KWPN'er Isis Vive (v. Contendro I) hield ze de lei schoon en zette de tweede tijd van 27,62 seconden op het scorebord. De 18-jarige amazone brengt het fokproduct van haar ouders al sinds maart 2020 op internationale wedstrijden uit. Inmiddels zijn ze doorgegroeid tot 1.45m-niveau.

Emma Astier was vrolijk te snel af en greep de overwinning. Ze stuurde de 17-jarige Frans gefokte Ti Ciao Bello Of Coco (v. Caritano Z) foutloos rond en was 0,25 seconden sneller.

Hinkmann derde

Laura Hinkmann maakte de top drie compleet met de elfjarige Westfaalse Candy Crush (v. Comme il Faut). De Duitse amazone kwam zonder kleerscheuren door het parcours en passeerde de finish in 27,85 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl