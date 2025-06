Liesje Vrolijk nipt tweede in young riders Grand Prix Hagen

Op de afsluitende dag van Future Champions in Hagen wist Liesje Vrolijk de thuisgefokte merrie Liesje Vive (v. Vigo d'Arsouilles) naar de tweede plaats te sturen in de 1,45 m. Grand Prix voor young riders. De Nederlandse amazone hoefde op een haar na alleen de Britse Olivia Sponer voor zich te dulden.

Van de 36 combinaties wisten er negen door te dringen tot de barrage, waarin er vijf combinaties eveneens een score van nul behaalde. De eerste vier reden allemaal een tijd in de 46 seconden, de gereden tijd van Vrolijk (46,27s) was uiteindelijk genoeg voor de tweede plaats. Sponer finishte de door Waldman Horses gefokte Kockie W (v. Luidam) in 46,27 seconden. Het podium werd compleet gemaakt door Rachel Proudley en Quality Street (v. Obos Quality 004).

Uitslag

Bron: Horses.nl