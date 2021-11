Liesje Vrolijk opnieuw succesvol in Oliva

Liesje Vrolijk liet gisteren van zich horen in Oliva door de finale voor vijfjarigen te winnen met de KWPN-merrie Liesje Vive (v. Vigo d'Arsouilles). Vanmiddag zette de amazone weer een goede prestatie neer met een dochter van Vigo d'Arsouilles. In het 1.40m-parcours over twee fasen in Oliva bemachtigde ze de tweede plaats met de negenjarige KWPN'er Hailey Fairy. Vrolijk stuurde de vos foutloos over de finish in 30,24 seconden.

Mouda Zeyada was Vrolijk te snel af met de achtjarige KWPN’er Katia (v. Emerald) en pakte de winst. De Egyptenaar liet met de merrie alle balken in de lepels liggen en was 0,92 seconden sneller dan Vrolijk. De combinatie was afgelopen weekend ook al succesvol in Oliva door het 1.40m-parcours direct op tijd op hun naam te schrijven.

Van Paesschen derde

Constant van Paesschen werd derde met de twaalfjarige Frans gefokte Verdi Treize (v. Diamant de Semilly). Het paar raakte het hout niet aan en kwam over de finish in 30,40 seconden.

Bron: Horses.nl