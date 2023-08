Lillie Keenan, Darragh Kenny en Connor Swail winnen $270.000 Premier Team Competition MLSJ

Aan de andere kant van de oceaan wordt dit seizoen de tweede editie van de Major League Show Jumping verreden. De competitie is vrijwel het kleine zusje van de GCL. De ruiters springen op vrijdag een teamwedstrijd en op zaterdag een 5* Grand Prix en werken zo een heel circuit aan wedstrijden af. De $270.000 Premier Equestrian Team Competition werd gisteren gewonnen door het team van Lillie Keenan, Darragh Kenny en Connor Swail. Een vruchtbare wedstrijd voor Kenny, die hiermee zijn tweede overwinning van de week boekte.

Met een derde plaats in het klassement hoefde het team van Lillie Keenan, Darragh Kenny en Connor Swail geen grote stappen te zetten om de leiding in het klassement over te nemen. Met de overwinning in de Premier Team Competition van de MLSJ in Traverse City maakte ze in een keer de sprong naar de top van het klassement.

Lillie Keenan met Agana van het Gerendal Z. Foto: © Atalya Boytner / MLSJ

Lillie Keenan begon de zegereeks door met Agana van het Gerendal Z (v. Aganix du Seigneur) als eerste voor haar team een foutloze ronde te noteren. Darragh Kenny volgde dit voorbeeld en zadelde Chic Chic (v. Comme Il Faut). Hij won donderdagavond al de CSI5* rubriek en reed in de teamwedstrijd eveneens foutloos naar de finish. Conor Swail maakte het karwei af en bezegelde de winst. Het team van Karl Cook, met Eppailard’s voormalig toppaard Caracole de la Roque (v. Zandor Z), Erynn Ballard en Roberto Teran Tafur werd tweede.

Bron: persbericht