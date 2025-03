Lillie Keenan: ‘Ik laat al mijn merries dekken door Opium’

Speciaal voor The Dutch Masters maakte de Amerikaanse Lillie Keenan de trip naar Nederland, waar ze voor het eerst deelnam. Ze maakte de reis niet voor niks: met Opium JW van de Moerhoeve TN (v. Kannan) won ze niet alleen de 1,40 m. Indoor Derby op zaterdag, maar werd ze een dag later ook nog derde in de 1,50 m. Borek Prijs. “Hij doet alles voor me.”

De 28-jarige Keenan laat zich niet graag in een hokje plaatsen. De Amerikaanse studeerde aan Harvard, leerde rijden in hunter- en equitationrubrieken, maar leerde ook van de Europese stijl, runt haar eigen stal en traint een aantal jonge ruiters en wil zeker niet alleen ‘meisjespaarden’ rijden. “Ik hou er niet van als mensen zeggen ‘dat is een vrouwenpaard’. Ik realiseer me dat ik beperkingen heb qua kracht, maar ik probeer wel mijn grenzen te verleggen.”

