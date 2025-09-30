Lillie Keenan koopt zich in bij Never Lose van de Wolfsakker

De KWPN-goedgekeurde BWP-hengst Never Lose van de Wolfsakker is voor de helft aangekocht door Lillie Keenan. De Lector van den Bisschop-zoon begon zijn internationale carrière met Marco Sas en werd sinds vorig jaar gereden door Charlotte Verhagen.

Never Lose kwam als veulen in handen van Herman Verhagen van Hagenhorst Horses. Stalruiter Marco Sas nam de opleiding van de hengst voor zijn rekening.

WK Jonge Springpaarden

De door Bart en Miriam van der Kloet gefokte Never Lose was op vijfjarige leeftijd finalist op het WK Jonge Springpaarden in Laneken en vorig jaar reed Marco Sas hem op de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy in Valkenswaard. Daar werden ze uiteindelijk zesde in de kleine finale.

Verhagen

Na Valkenswaard nam Charlotte Verhagen de teugels van Never Lose over. Dit jaar bracht zij Never Lose internationaal uit tot en met 1.35m-niveau. In vijf van de acht internationale rubrieken waarin de combinatie aan de start verscheen, bleven zij foutloos.

Dankzij de bemiddeling van Charlotte Verhagens man Johnny Pals kwam uiteindelijk de samenwerking met Keenan tot stand. Na de verkoop blijft Never Lose voor de fokkers beschikbaar via het hengstenstation van Verhagen.

