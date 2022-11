Lillie Keenan wint eerste 5* Grand Prix met Queensland E

De jonge Amerikaanse amazone Lillie Keenan heeft gisteravond haar eerste 5* Grand Prix gewonnen met Queensland E. De Quickfire de Ferann-zoon sprong voorheen onder Dani G. Waldman op het allerhoogste niveau voordat Keenan in juni de teugels in handen kreeg. De combinatie is al langere tijd succesvol en gister wonnen ze de CSI5* 1.60m Grand Prix in Monterrey La Silla.

In de etappe van de Major League Show Jumping werd het parcours over een hoogte van 1.60m ontworpen door Anthony D’Ambrosio. Drie combinaties bleven foutloos en mochten terug komen voor de barrage waar de 26-jarige Keenan als snelste over de finish kwam.

”Queensland heeft vanaf het begin al een hele goede instelling en wil altijd alles voor mij doen, dat is uiteindelijk toch het belangrijkste. Hij doet het allemaal een beetje op zijn eigen manier maar geeft altijd 100%. Hij heeft veel bloed en dat is ook wat hem zo goed maakt: je kan hem kort uit de wending op een dikke oxer af sturen en hij zal altijd springen,” aldus Keenan.

Bron: persbericht/ Horses.nl