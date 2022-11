Lillie Keenan wint WB-wedstrijd Las Vegas

Lillie Keenan ging er gisteravond in de wereldbekerkwalficatie in Las Vegas met Agana van het Gerendal Z (v. Aganix du Seigneur) met de overwinning vandoor. Het duo, dat donderdag ook de speedklasse won, kwam foutloos aan de finish in de barrage van deze 1,60m-rubriek met 36,31 seconden op de klok en schreef daarmee de tweede zege op rij op naam in Las Vegas. Er kwamen geen Nederlanders in actie in deze rubriek.

Daniel Coyle was de enige buitenlander in de top drie in deze WB-kwalificatie. De Ierse ruiter, die donderdag de openingsrubriek won met Ivory TCS (v. Falaise de Muze), eindigde gisteravond op de tweede plaats met de negenjarige KWPN-merrie.

Nederlands tintje

Net als Agana van het Gerendal Z, die gefokt is door Ben Verheij uit het Limburgse Scheulder en waarmee Jil Verheij destijds vierde werd op het WK in Lanaken voor vijfjarigen, zorgt ook Ivory TCS voor een Nederlands tintje aan de top twee. Zij is een fokproduct van Tim en Leida Collins.

Top drie

Elisa Broz maakte met Kardenta van ’t Meerhof (v. Cardento) voor thuispubliek de top drie compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl