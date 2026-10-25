Lillie Keenan wint Wereldbeker in Washington met Kick On, Farrel VDL tweede

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derde, Ward Sweetnam vierde

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leiding aan de Wereldbekerstand in Sweetnam

21 McLain 25 Beat staat derde vijfde plaats punten met Ward punten. vierde Sweetnam punten, Noord-Amerikaanse bezet. de gaat punten. aan van met de punten, etappe Mändli terwijl in Washington met de gevolgd op was 24 Keenan Daniel volgt De het Coyle Lillie 32 20 de plaats leiding Wereldbekerseizoen. met door met derde wedstrijd

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl/ Persbericht