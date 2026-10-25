Lillie Keenan wint Wereldbeker in Washington met Kick On, Farrel VDL tweede

Petra Trommelen
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Lillie Keenan wint Wereldbeker in Washington met Kick On, Farrel VDL tweede featured image
Lillie Keenan met Kick On. Foto: Erin Gilmore Photography
Door Petra Trommelen

Lillie Keenan heeft zaterdag de met 340.000 dollar gedoteerde Wereldbekerwedstrijd op de Washington International Horse Show gewonnen. Voor haar thuispubliek stuurde de Amerikaanse amazone Kick On (v. Warrior) naar de overwinning in de dertienkoppige barrage. Daniel Coyle eindigde voor het tweede jaar op rij als tweede, ditmaal met Farrel VDL (v. Cardento). Shane Sweetnam maakte met Pia Maria H (v. Kasanova de la Pomme) het podium compleet.


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