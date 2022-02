Lily Rose en For Chacco TN in top vijf zesjarigen-rubriek Vejer de la Frontera

Carry Huis in 't Veld en Kars Bonhof hebben goede zaken gedaan in de CSIYH1* zesjarigen-rubriek in Vejer de la Frontera. Huis in 't Veld stuurde Lily Rose (Hermantico x Libero H) in de 1,25m direct op tijd met een foutloze rit in 73,08 seconden naar de vierde prijs. Bonhof werd met de in Duitsland goedgekeurde hengst For Chacco TN (For Pleasure x Chacco Blue) vijfde (0/73,50).

For Chacco TN sprong vorig jaar al een keer internationaal in Wiener Neustadt en Kronenberg. Met de foutloze rondjes in Vejer (vorige week was hij twee keer foutloos) heeft hij zeven van de elf parcoursen foutloos afgelegd. Lily Rose, gefokt uit de 1,60m-merrie Noor, een halfzus van KWPN-hengst Bustique, maakte vorige week in Vejer haar internationale debuut.

In de finale voor zesjarigen, een CSIYH1* over 1,30m met barrage, stuurde Geert van Asten Lord Pleasure (For Pleasure x Grandeur) naar de vierde prijs (0/42,59).

Bron: Horses.nl