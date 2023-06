Limburgs gefokte Parrandero steelt de show in Kessel, Greeve beste Nederlander

JPM International, het CSI3* concours bij de familie Hendrix in Kessel vierde in alle rubrieken op vrijdag een Nederlandse overwinning, behalve in de ranking proef. In het 1.50m ging Giavanna Rinaldi er op de Limburgs gefokte Parrandero met winst vandoor. Michael Greeve was op plaats vier de beste oranje-ruiter.

Dik, maar fair, dat was de algemene omschrijving van het parcours dat Louis Konickx en zijn team de ruiters in de hoofdrubriek voorschotelden. Dat bleek ook uit het aantal foutloze combinaties, 17 van de 50 duo’s sprongen een nulronde in de achtertuin van Michel Hendrix.

Bijna niet te kloppen

Met zeven Nederlanders in de mix, waren de kansen op het Wilhelmus niet gering. Ver voorin het barrageveld werd de strijd echter al beslist. Voormalig Stal Hendrix amazone Sophie Hinners zette dankzij de zevenmijlspassen van Vittorio (v. Valentino Ddh) een ultra scherpe tijd neer. Die 38.05 seconden bleek een tijd waarop iedereen, behalve Rinaldi, zich stuk zou bijten.

In het heetst van de strijd klonk het geluid van hout op zand meermaals, maar Eric van der Vleuten met Dreamland, Niels Tacken met Alexia Z en Mathijs van Asten met Hotspot hielden allen de balken mooi in de lepels. Respectievelijk eindigden de heren op zesde, zevende en achtste plaats.

Geduchte concurrentie

De beste poging om de winst een oranje tintje te geven, kwam van Michael Greeve en Jacksonville Eurohill. De negenjarige Emerald-nakomeling moest 0.39 seconden inleveren onderweg naar de finish, goed voor de vierde plaats. Koen Vereecke was zoals meestal goed voor geduchte concurrentie. Met Lector vd Bisschop (v. Bamako de Muze) zat Vereecke Sophie Hinners flink op de hielen en verzekerde zich met slechts 0,04 seconden extra van een derde plaats.

Vleugje Limburg

De Duitse Hinners moest de winst uit handen geven aan Ashford Farm’s Giavanna Rinaldi met Parrandero (v. Clarimo). De elfjarige atletische schimmel, gefokt door Dhr. Vossen uit Heibloem, snoepte met de Amerikaanse Rinaldi 0.39 seconden af van de te kloppen tijd en verzamelde zodoende de meeste ranking punten.



Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: Persbericht