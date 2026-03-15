Linssen snelt naar 1.45m-zege in Vejer met Jagcina

Savannah Pieters
Archieffoto Rogier Linssen. Foto: ArndBronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Rogier Linssen heeft vanochtend overtuigend het viersterren 1.45m op het concours in Vejer de la Frontera op zijn naam geschreven. In het zadel van de Jaguar de Berghoeve-dochter Jagcina was de Nederlander duidelijk de snelste, waarmee hij de Ierse amazone Niamh McEvoy met Boleybawn Alvaro (v. Dominator 2000 Z) naar de tweede plaats verwees. Ook Mel Thijssen en Logan Fiechter deden goede zaken met een derde en vierde plaats.

