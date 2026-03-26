Lips en Davinci Z vervolgen sterke vorm met podiumplek in Arezzo

Savannah Pieters
Lips en Davinci Z vervolgen sterke vorm met podiumplek in Arezzo featured image
Bart Lips, hier met Davinci Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Bart Lips en Davinci Z (v. Dutch Capitol) maakten vorige week hun rentree in Lier en noteerden direct een derde plaats in het 1.40m. Deze week komt de combinatie in actie in Arezzo, waar ze opnieuw sterk voor de dag komen. In het 1.40m over twee fasen moesten ze alleen de Braziliaan Luiz Felipe Neto de Azevedo en de Zwitser Bryan Balsiger voor zich dulden.

