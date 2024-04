Lips en Davinci Z vierde in 1,45m GP-kwalificatie Arezzo

Bart Lips is met Davinci Z (v. Dutch Capitol Z) vierde geworden in de 1,45m GP-kwalificatie in Arezzo. Lips bleef in beide fasen foutloos en klokte een tijd van 27,60 seconden. De Poolse ruiter Mikolaj Baranski stuurde de door A.H. Vervelve gefokte KWPN-ruin Juggle Baraka (v. Etoulon) in 25,45 seconden naar de eerste prijs.