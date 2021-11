Lisa Bongers pakt tweede plaats in U25-rubriek, Teddy van de Rijt vierde

Vanmiddag greep Lisa Bongers de tweede plaats in de U25-rubriek in Opglabbeek. Bongers sprong het 1.45m-parcours met de KWPN'er Donbalian (v. Carthino Z). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 69,68 seconden. De Zwitserse ruiter Gilles Müller finishte met de KWPN-merrie Giavanna CB (v. Ukato) 0,03 seconde sneller dan Bongers. Met deze prestatie won Müller de U25-rubriek.

De Belgische amazone Aurelia Guisson eindigde op de derde plaats met de Zangersheide No Limit v/h Legita Hof Z (v. Nabab de Reve). De combinatie zette een foutloze ronde neer en passeerde de finishlijn in 69,83 seconden. De vierde plaats ging naar Teddy van de Rijt met de KWPN’er Gino (v. Echo van t Spieveld). Het duo bleef foutloos en zette de klok stil in 70,50 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl