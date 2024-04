Lisa Nooren en Giampiero Garofalo naar Stal Hendrix

Sinds enkele weken maken Lisa Nooren en Giampiero Garofalo deel uit van het team van Stal Hendrix. De Italiaanse topruiter vormt al sinds 2021 een combinatie met de KWPN-hengst Gaspahr (v. Berlin) van Hendrix en Lisa Nooren is dankzij deze nieuwe samenwerking teruggekeerd naar haar Limburgse roots. In Arezzo afgelopen maand zijn beiden goed van start gegaan met meerdere paarden van Stal Hendrix.

Beide ruiters hebben hun sporen verdiend in de sport, zowel als het gaat om het opleiden van jonge paarden als het presteren op het hoogste niveau. Garofalo en Nooren hebben inmiddels hun intrek genomen op de stal van Michel Hendrix in Kessel.

Debuten in Arezzo

In Arezzo is de samenwerking uitstekend afgetrapt met onder meer een overwinning van Giampiero Garofalo in het 1,50 m. met Hero (v. Diamant de Semilly) en goede ritten van Lisa Nooren met Let’s Wait and See HX (v. Entertainer). Familie Hendrix is verheugd over de nieuwe samenwerking en kijkt uit naar het komende seizoen.

Bron: Stal Hendrix