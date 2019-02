Lisa Nooren en VDL Groep Sabech d’Ha wonderschoon tweede in Grote Prijs

Duitse overmacht was de rode draad bij het februari CSI in De Peelbergen. Ook in de 1.45m Grote Prijs, waarin Lisa Nooren nipt geklopt werd door de stalruiter van Michaels-Beerbaum, Rene Dittmer. “Tweede worden is niet het ultieme doel, maar ik geniet hier toch wel van”, vertelt de goedgunstige amazone die van de top vijf de enige niet-Duitse nationaliteit had.

In de twee sterren proef bouwden Henk Linders en zijn team een parcours dat 14 combinaties foutloos overbrugden in de basisomloop. Met drie Hollanders in de barragemix, mocht Marriët Smit-Hoekstra als tweede van start. Met de achtjarige Gomez beleefde de uit Mildam afgereisde amazone een prima GP-

debuut. Met de relatief onervaren Quality Time TN-telg hield ze het hout boven en bezette uiteindelijk de negende plaats.

Galopsprong minder

Met Qredo de Paulstra-nakomeling VDL Groep Sabech d’Ha reed Nooren een barragerit volgens het boekje, zowel diens eigen kwaliteiten als die van haar paard benadrukkend. Het duo gaf uiteindelijk 0.70 seconden toe op de ultra rappe Dittmer en de Nederlands gefokte Chesney. “Ik zag dat hij een galopsprong minder reed in de laatste lijn, maar dat risico was me het niet waard. Twee van de drie keer zal je zien dat Sabech met zijn buik de balk dan naar beneden mept. Op deze manier als tweede eindigen is zo ook mooi”.

Geluk niet op

Indoctro-ruin Chesney stond met Olympisch medaillist Eric Lamaze (CAN) voor hetere vuren, maar piekte voor zijn nieuwe ruiter door een eerste GP-zege binnen te slepen voor de 25-jarige Duitser in 35.17 seconden. “Ik ben een enorme bofkont. Ik werk nu tien maanden voor Markus en Meredith. In die tijd heb ik super veel geleerd en nu heb ik sinds een paar maanden dit geweldige paard ook nog eens te rijden. Ik kan mijn geluk niet op”, aldus de winnaar.

Snelste vierfouter

Voor Limburg deed Patrick Lemmen met Diamant de Semilly-merrie Eline Maria nog een duit in het zakje, maar het duo kreeg een balk aan de benen op de een na laatste hindernis en verspeelde een top vijf klassering in 37 seconden rond. Karl Brocks werd met Lissino (v. Limbus) in 37.98 vijfde. Voor Stal Hendrix gaf Sophie Hinners met de Vittorio 8 een vleugje oranje aan de vierde plaats. De Duitse finishte met de elfjarige Valentino Dhd-ruin in 36.98. Plaats drie werd door Jana Wargers en Quidam de Revel-nakomeling Quinn 33 ingenomen met 36.18 op de teller.

Bron: Horses.nl/Persbericht Eva van den Andel