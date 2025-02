Lisa Nooren naar zeven in GP St. Tropez

Springamazone Lisa Nooren heeft de afgelopen weken al meerdere prijzen behaald met haar paarden op het CSI in St. Tropez, maar nog niet met de Mosito van het Hellehof-zoon Querido Van'T Ruytershof. Tot aan vandaag, want in de 1.50m. Grote Prijs wist Nooren de zwarte ruin naar de zevende plaats te sturen in de negenkoppige barrage.