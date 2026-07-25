Lisa Nooren tweede in 1,45 Valkenswaard

Lisa Nooren-Garofalo is met de tienjarige Lewis PK (v. Gaspahr) tweede geworden in de 4* rubriek met aansluitende barrage in Valkenswaard. De Nederlandse moest alleen de jonge Mexicaan Carlos Hank Guerreiro met H5 Ceylon Island (v. Clarimo) voor laten gaan. De derde plaats was voor de Belgische ruiter Thibeau Spits met Jazzy des Dames (v. Emerald).

Mirjam Hommes Door

Lewis PK is gefokt door Pieter Keunen en tegenwoordig in gezamenlijk eigendom van de fokker en Stal Hendrix.

Roelof Bril scoort punten

Ook Roelof Bril was foutloos in de basisomloop en mocht dus direct zijn barrage springen met de 13-jarige Iberico (v. Contendro). In de barrage deed Bril het relatief rustig aan, maar hij bleef met zijn thuisgefokte paard wel foutloos en werd vijfde in het eindklassement. Een goed resultaat voor Bril, die nog op de nominatieve lijst voor Aken staat met dit paard.

Iphstar balkje

Nog drie andere combinaties in deze klasse staan op de lijst van de bondscoach, die maandag uiteindelijk moet weten wie er naar het WK gaan. De eerste daarvan is Bas Moerings met Ipsthar (v. Denzel vh Meulenhof), die vandaag net buiten de prijzen viel na een balkje halverwege de basisomloop. De tweede is Michael Greeve met Denver (v. Diarado), die geen goede dag hadden en vijf springfouten maakten waar ze vrijdag foutloos waren. Tenslotte staat ook Maikel van der Vleuten met Quastor vd Heffinck op het lijstje. Van der Vleuten was gisteren foutloos, maar groette vandaag af.

Uitslag

Bron: Horses.nl